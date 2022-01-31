 

Гитарист «Чайф»: Я не слышал на Урале фразу из словаря «Ельцин Центра»

31.01.2022, 18:36, Новости дня
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«Я вообще отношусь к разряду патриотов и хаять родину не люблю», – сообщил газете ВЗГЛЯД музыкант из группы «Чайф» Владимир Бегунов, комментируя реакцию блогеров на словари «Ельцин Центра» с выражением «Гнить – жить в России», подчеркнув, что ему подобные фрзы неприятны.

Блогер Сергей Колясников возмутился тем, что в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге в продаже появились выпущенные «Ельцин Центром» словари с якобы часто используемыми в Екатеринбурге, Челябинске, Перми и по всему Уралу выражениями, в числе которых «Гнить – жить в России». При этом он отметил, что сам, живя в данном регионе, никогда подобного выражения ни от кого не слышал.

«Фантазия людей – безгранична, может быть кто-то действительно так говорит, но лично я такого выражения не встречал. Я такого никогда не слышал», – говорит Бегунов.

По его мнению, даже публикация подобных фраз в словарях ни коем образом не должны отразиться на имидже региона. «У нас и так страна обиженных. Там сказали – обидели, здесь написали – обидели, что все обидчивые-то такие стали? Я в эти игры не играю, меня подобное не задевает. Никто бы не орал, никто бы и не знал, что есть такой блогер и такая проблема, такой словарь», – делится музыкант.

Более того, собеседник убежден, что если не обращать внимание на подобные словари, то никакой прибыли их авторы не получат. Однако благодаря возмущениям книга привлекла внимание.

«Я вообще отношусь к разряду патриотов и хаять родину не люблю. Но есть люди, которые так шутят – хорошо, если у них есть аудитория, то они имеют на это право. Но мне подобные выражения неприятны», – заключил Бегунов.

После Колясникова на словарь со странным выражением обратил внимание блогер Егор Холмогоров, обратив внимание, что книга продается в официальной торговой точке «Ельцин Центра» в аэропорту Кольцово, где пассажиропоток даже с учетом пандемии составляет порядка 5 млн человек в год. Также телеведущая Тина Канделаки назвала продажу данного словаря «свободой отвратительного слова, которую так отстаивают униженные и оскорбленные оппозиционеры».



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