В Литве пообещали стабильный импорт электричества из России

Утверждена новая методика по торговле энергией с третьими странами, что позволит сделать поставки из РФ через Белоруссию более стабильными, заявили в Государственном совете по регулированию энергетики Литвы.

«Да и принять ее эстонскому и латвийскому операторам сетей будет в разы проще, так как отличия от предыдущей версии минимальны», – добавили в совете, передает Baltnews.

Ранее министерство энергетики Литвы подготовило план обеспечения энергобезопасности страны: поставки газа обеспечат СПГ-терминал в Клайпеде и польско-литовский газопровод.

Газета ВЗГЛЯД писала, как страны Прибалтики переругались из-за российского электричества.