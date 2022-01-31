 

В Литве пообещали стабильный импорт электричества из России

31.01.2022, 18:36, Новости дня
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Утверждена новая методика по торговле энергией с третьими странами, что позволит сделать поставки из РФ через Белоруссию более стабильными, заявили в Государственном совете по регулированию энергетики Литвы.

«Да и принять ее эстонскому и латвийскому операторам сетей будет в разы проще, так как отличия от предыдущей версии минимальны», – добавили в совете, передает Baltnews.

Ранее министерство энергетики Литвы подготовило план обеспечения энергобезопасности страны: поставки газа обеспечат СПГ-терминал в Клайпеде и польско-литовский газопровод.

Газета ВЗГЛЯД писала, как страны Прибалтики переругались из-за российского электричества.



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