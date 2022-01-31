Из учебников истории исключат разделы, способные вызвать депрессивное состояние у подростков

Министерство просвещения сообщило о подготовке новых доработанных изданий школьных учебников истории. Изменения, в первую очередь, коснутся тем, представляющих угрозу психологическому состоянию подростков.

Как пояснили в ведомстве, некоторые разделы учебников морально устарели и оказывают пагубное влияние на современных школьников.

«Самый яркий пример — СССР в 30-е годы XX века. Детальное описание массовых репрессий, ГУЛАГа или голода способны вызвать депрессию у российских подростков. Мы обязаны защитить здоровье нашей молодежи!» — заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

По мнению главы ведомства, недопустимо создавать у школьников «лживый образ СССР как террористического государства».

В новой редакции 30-м годам будут посвящены несколько страниц с перечислением основных политических событий и успехов народного хозяйства.

Кроме того, существенной переработке подвергнут разделы, посвященные Первой мировой войне, Февральской и Октябрьской революциям, гражданской войне, перестройке и распаду СССР.

Министр рассказал, что в новых учебниках больше внимания будет уделено войнам с половцами и печенегами, а также Сталинградской битве.

—