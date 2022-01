Джонсон и Моравецкий в Киеве намерены объявить о новом формате сотрудничества с Украиной – СМИ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил, что Джонсон и Моравецкий, а также премьер-министр Нидерландов Марк Рютте будут в Украине с визитом в один день, он не уточнял дату, но отмечал, что это произойдет “буквально на днях”. По информации британских СМИ, Джонсон приедет в Киев 1 февраля.

Деталей о новом формате сотрудничества трех государств не сообщается, но министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс 21 января, выступая в австралийском Институте Лоуи, говорила о развитии трехсторонних связей с Украиной и Польшей.

“Мы укрепляем наше двустороннее партнерство после переговоров на высоком уровне в Лондоне в декабре, а также развиваем новые трехсторонние связи с Польшей и Украиной”, – заявляла она в контексте разговора об угрозе вторжения РФ в Украину и необходимости реагирования на агрессию.

После выступления Трасс британская некоммерческая организация “Совет по геостратегии” опубликовала в Twitter карту, показав, как может выглядеть трехсторонний союз Украины, Польши и Великобритании.

Speaking at the @LowyInstitute today, #UK Foreign Secretary @trussliz outlined the formation of a new ‘Trilateral’ between the UK, #Poland and #Ukraine. What does this new group look like? And what is its geostrategic purpose? We depict it here in this helpful geopolitical #map! pic.twitter.com/A0HB0jQxvn

— Council on Geostrategy (@ConGeostrategy) January 21, 2022

Контекст:

На фоне угрозы российского вторжения Великобритания последовательно поддерживает Украину, в частности предоставляет военную помощь и готовит санкции против РФ на случай вторжения. Джонсон неоднократно призывал РФ к деэскалации. Новое вторжение в Украину для России будет болезненным и кровавым, подчеркивал он.

30 января стало известно, что Джонсон в ближайшие дни проведет с президентом России Владимиром Путиным телефонный разговор и посетит Восточную Европу – Великобритания активизирует работу по урегулированию эскалации у границы Украины.

По данным Kyodo News, британский премьер из-за эскалации Россией ситуации вокруг Украины отменил визит в Японию, запланированный на середину февраля (первый для Джонсона на посту премьер-министра).

В Украине Джонсон с момента вступления в должность главы британского правительства не был, но в 2016-м он приезжал в Киев, когда возглавлял МИД Великобритании.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

—