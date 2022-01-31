 

Светлана Крючкова рассказала об отказе Виктору Мережко

31.01.2022, 18:22, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Светлана Крючкова прокомментировала новость о смерти Виктора Мережко. Актриса вспомнила случай, когда отказала сценаристу.
Это было около года назад во время фестиваля «Виват кино России». Мережко наблюдал за Крючковой, а потом предложил ей написать сценарий именно для нее, назвав себя болваном и упрекнув в том, что раньше об этом не подумал. Актриса посчитала, что время ушло, и отказала своему близкому другу. Более того, она не хотела, чтобы Мережко специально что-то придумывал, ведь сценарий должен рождаться сам.

Сейчас актриса с грустью осознает, что ее друга больше нет. При жизни они много общались, а без него теперь «стало пусто». Крючкова отметила, что многие артисты уходят из жизни, поэтому скоро ей некому будет и позвонить. Мережко был талантливым сценаристом, у него было много идей и планов, несмотря на возраст. Рядом с ним актриса всегда чувствовала себя маленькой девочкой, но теперь понимает, что с каждым днем становится еще больше одинокой, теряя коллег, наставников и друзей, пишет издание Nation news.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.03 / Последние гастроли Моргенштерна и Little Big: Юрист призвал запретить творчество Хаски, Элджея и ряда других российских звезд

09.10 / Слышу звон, да не знаю, где он: природа тиннитуса

13.11 / В театральный поступила не сразу, а сейчас больше времени уделяет семье: как изменилась и чем живет актриса Татьяна Абрамова

14.06 / Мэра Кисловодска ввели в искусственную кому

27.07 / Маскировка НЛО? Наблюдение летающих поездов в Аргентине

26.08 / Мнение: США пригорозили санкциями из-за «инцидента» с Навальным

18.11 / Комик Данила Поперечный рассказал о «болезненном» расставании после 5 лет отношений

12.02 / Лицом к забралу

16.10 / Глобальное потепление ведет к росту ожирения

27.06 / Сестра умершего от COVID-19 бизнесмена обратилась в СК

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика