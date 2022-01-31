Светлана Крючкова рассказала об отказе Виктору Мережко

Светлана Крючкова прокомментировала новость о смерти Виктора Мережко. Актриса вспомнила случай, когда отказала сценаристу.

Это было около года назад во время фестиваля «Виват кино России». Мережко наблюдал за Крючковой, а потом предложил ей написать сценарий именно для нее, назвав себя болваном и упрекнув в том, что раньше об этом не подумал. Актриса посчитала, что время ушло, и отказала своему близкому другу. Более того, она не хотела, чтобы Мережко специально что-то придумывал, ведь сценарий должен рождаться сам.

Сейчас актриса с грустью осознает, что ее друга больше нет. При жизни они много общались, а без него теперь «стало пусто». Крючкова отметила, что многие артисты уходят из жизни, поэтому скоро ей некому будет и позвонить. Мережко был талантливым сценаристом, у него было много идей и планов, несмотря на возраст. Рядом с ним актриса всегда чувствовала себя маленькой девочкой, но теперь понимает, что с каждым днем становится еще больше одинокой, теряя коллег, наставников и друзей, пишет издание Nation news.