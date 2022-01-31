 

Reuters – канадцы блокировали центр Оттавы в знак протеста против вакцинации и Трюдо

31.01.2022, 18:18, Новости дня
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В канадской столице прошли массовые антиправительственные акции. Десятки грузовиков и других транспортных средств заблокировали центр города. Среди прочего протестующие требуют, чтобы кабинет министров во главе с Джастином Трюдо отменил обязательную вакцинацию от COVID-19 для дальнобойщиков, пишет Reuters.


AP

Десятки грузовиков и других транспортных средств заблокировали центр Оттавы. Владельцы автомобилей выступают против канадского правительства Джастина Трюдо и заявляют, что они не уедут до выполнения их требований, пишет Reuters.

На протестную акцию, которая началась в субботу, вышли тысячи человек. Изначально они выступали против обязательной вакцинации водителей фур, которые пересекают канадско-американскую границу, но затем  демонстрация приняла явный антиправительственный характер с чётким «антипрививочным оттенком», отмечается в статье.

Из соображений безопасности Трюдо и его семья покинули свой дом в центре Оттавы. Незадолго до этого премьер заявлял, что водители-антипрививочники представляют «небольшое маргинальное меньшинство».  

В то же время на встрече со своими сторонниками в Техасе бывший президент США Дональд Трамп высказался в поддержку канадских протестующих. Он похвалил их за «храброе сопротивление беззаконным требованиям» об обязательной вакцинации.

В целом субботняя демонстрация прошла мирно, за исключением нескольких эксцессов. Так, одна из участниц акции танцевала на могиле неизвестного солдата. Кроме того, в толпе были замечены флаги со свастикой. На своей странице в Facebook организаторы протестов заявили, что не поддерживают подобное поведение.

Тем временем министр транспорта Канады Омар Альгабра исключил возможность того, что правительство отменит обязательную прививку или другие требования. «Вакцины — лучший способ защитить себя и нашу экономику от COVID-19», — заявил чиновник.

Около 90% дальнобойщиков и почти 79% населения Канады получили две дозы прививки от COVID-19. Тем не менее в настоящий момент страна переживает всплеск заражений «омикроном», который создаёт дополнительную нагрузку на больницы, заключает Reuters.



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