Подойдет любой топ, платье, брюки или комбинезон: самые выигрышные образы для женщин с фигурой «песочные часы»

Тип фигуры “песочные часы” часто называют идеалом женской красоты. Он характеризуется одинаковыми объемами груди и бедер, а также тонкой талией. Красивые женственные изгибы привлекают взоры и вызывают восхищение. Кажется, обладательница такой фигуры хороша в любой одежде. И это действительно так. “Песочным часам” идет все: юбки, платья, топы, рубашки, майки. Но есть пять вещей, в которых вы при любых условиях будете выглядеть просто сногсшибательно.

Вещи, акцентирующие талию

Пропорциональная фигура с выраженной талией просто создана для приталенных вещей. К таковыми можно отнести, к примеру, платья и сарафаны, юбки, плотно сидящие на талии, и туники.

Также хороши вещи, которые акцентируют талию, разделяя силуэт на две части. Так, в качестве верха подходит топ. Его можно скомбинировать с джинсами на высокой посадке, юбкой или шортами.

Дополнительно талию можно акцентировать с помощью ремня (кожаного, плетеного, тканевого). Ремень особенно важен, когда вы надеваете вещь фасона оверсайз. Он создает красивые складки ткани и гармонично подчеркивает красоту фигуры “песочные часы”. Впрочем, можно обойтись и без ремня.

Воспользуйтесь таким приемом: заправьте край объемного свитера в джинсы. Так вы ненавязчиво подчеркнете талию и устраните ненужную бесформенность в образе.

Комбинезон

Комбинезон может быть как коротким, так и с длинными брючинами. Для теплого сезона идеальны модели из легких дышащих материалов. Особенно хороши комбинезоны с поясом на талии. Дополнить лук с комбинезоном можно как обувью на высоком каблуке, так и удобными кроссовками.

Облегающие вещи

Женщинам с таким телосложением можно и нужно носить одежду в обтяжку. Плотно прилегающая к телу вещь мягко обнимает фигуру и ощущается как вторая кожа.

Впрочем, не стоит думать, что облегающая одежда смотрится чересчур вызывающе. Конечно, если вы наденете обтягивающее платье, у которого глубокое декольте и высоченный вырез, косых взглядов не избежать.

Выбирая облегающую одежду, соблюдайте баланс. Если это платье, то пусть оно будет закрытым, без вызывающих деталей. Также не забывайте о принципе многослойности и дополняйте образ с обтягивающими вещами чем-то объемным: кардиганом крупной вязки, широким палантином, объемным свитером.

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Брюки: разнообразие фасонов

Обладательницам пропорциональной фигуры подходят разные фасоны брюк. Хороши облагающие модели, подчеркивающие изгибы. Не стоит отказываться и от шаровар и джинсов-бойфрендов.

Стильно смотрятся брюки на заниженной посадке. А вот чересчур мешковатые модели выбирать не стоит. Они делают точеную фигуру бесформенной.

Кроп-топы и юбки

Вещи, подчеркивающие талию, идеальны для фигуры “песочные часы”.

Так, кроп-топ открывает живот и отлично сочетается с юбкой-карандашом, облегающими джинсами, брюками классического кроя.

Юбка – еще одна находка для обладательниц фигуры “песочные часы”. Хороши модели А-силуэта, расширяющиеся книзу. Сочетать юбку можно с рубашкой, топом или джемпером. Непременно заправьте верх в юбку, чтобы акцентировать талию и сделать образ еще женственнее.