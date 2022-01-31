Жители Санкт-Петербурга поздравляют губернатора с Днём ювелира

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31.01.2022, 18:04, Новости дня
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31 января отмечается «День Ювелира». Этот праздник стал очередным поводом, чтобы напомнить Беглову то, как он ловко уходит от своих обязанностей.

Петербуржцы сегодня поздравляют Александра Беглова с Днем ювелира. Так например в «Вконтакте» отметили, как губернатор забивает на снежный и мусорный коллапс и увиливает от своих обязанностей.

«Вчера ехал буквально и не заметил уборки! По слухам только на КАДе и чистили. А далее? Даже Сестрорецк не убран, а вы заливаете про 26 тысяч км трасс. Врут и не краснеют, что в Смольном, что сам Беглов!!», – пишут жители.

Шутки про Беглова дошли в TikTok и есть много примеров с роликами. На первом губернатор «ювелирно сбивает горожан с ног», на втором показана «ювелирная уборка по-бегловски», а на третьем отражены “достижения” губернатора – наледь, мусор и все остальные “радости”.

До этого Беглова поздравляли с Днём противоположностей. А также с Днем Винни-Пуха и Днем осла.



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