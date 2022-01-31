 

В период с 2000 по 2021 год в РФ сократилось количество заключенных более чем в два раза

31.01.2022, 17:52, Новости дня
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Министр юстиции Константин Чуйченко в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным доложил главе государства о том, что число заключенных в РФ за 21 год сократилось больше, чем в два раза.

«В 2000 году это уже точно – 1,06 млн [заключенных], в 2021-м – 483 тыс. И не все из них находятся непосредственно в местах лишения свободы, там есть еще часть, которая находится в следственном изоляторе. И она значительная», – приводит слова президента сайт Кремля.

Чуйченко пояснил, что на сегодняшний день в разных следственных изоляторах страны находятся 109 тыс. человек.

«Значит, так я понимаю, что 483 тыс. минус 109 находятся в местах лишения свободы?», – переспросил Путин.

Чуйченко подтвердил эти данные и добавил, что число заключенных сократилось более чем в два раза.

«А если мы сделаем все, что мы запланировали в соответствии с недавно утвержденной Концепцией развития уголовно-исполнительной системы до 2030 года, у нас будет 300 тыс. Вот в том числе, если мы создадим систему исправительных центров, то мы, как говорится, значительно уменьшим спецконтингент в этой части», – сказал он.

Согласно информации Минюста, в РФ в 2000 году 1,06 млн человек находились в местах лишения свободы, в 2021-м – 483 тыс., из них 109 тыс.- в СИЗО.

Также в ходе встречи с министром президент согласился с предложением увеличить число мест для принудительных работ для замены срока людям, отбывающим реальное наказание.



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