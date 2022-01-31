Королевский дворец представил новые портреты кронпринцессы Дании Мэри к ее 50-летию

Через неделю Ее Высочество кронпринцесса Мэри, супруга кронпринца Фредерика, отпразднует круглую дату – ей исполнится 50 лет. Обычно праздничные портреты пресс-служба королевских особ публикует день в день или накануне даты, но датский королевский дворец представил новую фотосессию супругов за неделю до торжества.

На снимках, опубликованных сегодня в официальном аккаунте королевской семьи в Instagram, принцесса австралийского происхождения позирует в голубом платье в пол, расшитом стразами и бисером. Образ матери четверых детей дополняет бриллиантовая тиара, голубая лента через плечо и ордена. Ее супруг, старший сын действующей королевы Дании Маргрете II, для фотосесси надел парадную форму с медалями и белые перчатки.

Мэри встретила принца Фредерика в сиднейском пабе во время Олимпийских игр 2000 года. Своим поведением наследник датского престола не выдал знатного происхождения и представился незнакомке просто “Фредом” (памятуя о том, как несколько лет назад принц Фредерик не прошел фейсконтроль в баре в Брисбене, легко поверить в эту историю).

Во время первой встречи мы обменялись рукопожатиями. Я понятия не имела, что он принц. А через полчаса ко мне подошел кто-то и сказал: “Ты знаешь, кто это?”.

После того как принц уехал в Данию, у них с Мэри начался дистанционный роман – со звонками, сообщениями и короткими встречами. Спустя год Мэри переехала жить в Европу. Королевской семье она была представлена в апреле 2002-го, а через полгода королева Маргрете дала благословение на брак, и Фредерик сделал своей избраннице предложение в Риме.

Чтобы стать женой будущего короля, Мэри пришлось отказаться от австралийского гражданства, перейти из пресвитерианской в датскую лютеранскую церковь, в совершенстве овладеть датским языком и дать свое согласие на отказ от всех рожденных в браке детей в случае развода. Только когда будущая кронпринцесса подписала все необходимые бумаги, была назначена дата свадьбы.

Свадьба пары состоялась 14 мая 2004 года и была устроена по всем канонам датской монархии, однако Мэри внесла в нее особый колорит – в частности, пригласила выступать на церемонии свою любимую австралийскую рок-группу.

Сейчас супруги воспитывают четверых детей: 16-летнего принца Кристиана, 14-летнюю принцессу Жозефину и 11-летних близнецов, принцессу Изабеллу и принца Винсента.