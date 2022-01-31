 

В день рождения мамы Кейт Миддлтон в сети появилась детское фото будущей герцогини Кембриджской

31.01.2022, 17:48, Разное
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Сегодня, 31 января, свой день рождения празднует Кэрол Миддлтон, мама герцогини Кембриджской Кейт. По этому случаю в официальном Instagram-аккаунте компании Кэрол по организации праздников Party Pieces появилось поздравление и архивная, черно-белая фотография. На фото 1989 года запечатлена именинница во время какого-то праздника в окружении своих детей – Кейт, Пиппы и Джеймса. 

7-летняя на тот момент Кейт изображена справа, в профиль. Будущая герцогиня, одетая в рубашку и джемпер, с бумажной шляпке на голове, свистит в дудочку-язычок. Пятилетняя Пиппа на фото тоже со свистулькой и поднятыми руками стоит позади матери, а двухлетний Джеймс смотрит на сестру и потому лица его почти не видно. 

Желаем самого счастливого дня рождения выдающемуся организатору вечеринок. Пусть ваш день будет волшебным, – гласит надпись под фото. 

Бывшая стюардесса Кэрол Голдсмит, выйдя замуж за авиадиспетчера Майкла Миддлтона в 1980 году и родив троих детей, в 1988 году открыла собственное агентство по организации праздников Party Pieces, которое успешно функционирует до сих пор. 

Кэрол Миддлтон с детьми, 1989 год

Мама герцогини Кембриджской, как и другие Миддлтоны, – частые гости на официальных мероприятиях британских монархов. Так, последний раз Кэрол с мужем Майклом появились на публике в минувшем декабре у входа в Вестминстерское аббатство, где проходи съемки ежегодного рождественского концерта Together at Christmas, главной звездой которого стала герцогиня Кейт. 

Кроме того Кэрол Миддлтон принимает активное участие в воспитании внуков. Об этом она рассказала в интервью весной 2021 года. Бабушка Кэрол заниматься с принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи садоводством, разрешая им пачкаться. 

Если я занимаюсь посадкой растений с моими внуками, мне нравится, чтобы у них все было разложено по местам, чтобы у них были собственные горшки, совки и чтобы они могли немедленно приступить к работе. Нехорошо приглашать детей на какое-то занятие, чтобы потом вам пришлось суетиться в поисках необходимого оборудования и расчистки места. Так они быстро потеряют интерес и уйдут. Важно, чтобы дети росли с пониманием ценности природы, поэтому я им разрешаю немного пачкаться,– сказала Кэрол и добавила:

Проще всего начать осваивать это ремесло с выращивания картофеля, а копать землю – развлечение в любом возрасте. Мы также выращиваем морковь, свеклу и лук, и нет лучшего способа поощрить здоровое питание, чем позволить вашим внукам увидеть, как растут фрукты и овощи, и позволить им самим выбирать, что посадить.

Кэрол Миддлтон, принцесса Шарлотта, герцогиня  Кембриджская Кейт Кэрол и Майкл Миддлтон

 



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