 

Реконструкция Южного речного вокзала завершится в 2022 году

31.01.2022, 17:44, Разное
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Про обновление вокзала рассказал на своей странице “ВКонтакте” мэр Москвы Сергей Собянин. Там обустроят набережную, обновят прибрежные зоны и построят два пешеходных моста через затон Новинки, которые свяжут территории бывшей промзоны “ЗИЛ” с технопарком, “Островом мечты” и жилыми комплексами на противоположном берегу.

Рядом с вокзалом появится галерея современного искусства, офисы, рестораны и торговые помещения. Набережная станет более комфортной для прогулок и семейного отдыха.

“К осени мы планируем завершить первый этап работ – реконструкцию вокзала, благоустройство прилегающей к нему территории и набережной. После ввода коммерческой застройки рядом с вокзалом, к 2023 году будет благоустроена оставшаяся территория”, – рассказал Собянин.

После реконструкции от вокзала можно будет совершить путешествие в Нижний Новгород, Калязин и Коломну, затем откроются маршруты до Ярославля и Перми. Прогулочные катера также будут ходить до центра столицы.

Ранее сообщалось, что в 2022 году по Москве-реке запустят девять речных трамваев. Они будут курсировать по маршрутам парк “Фили” – Киевский вокзал и Автозаводский мост – Печатники. Предполагается, что каждый день ими будут пользоваться 15-16 тысяч человек. Оплатить проезд можно будет “Тройкой” или банковской картой.



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