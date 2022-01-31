 

В Госдуме предложили ввести в России еще одни ипотечные каникулы

31.01.2022, 17:44, Разное
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Министерству финансов России следует ввести еще одни ипотечные каникулы для заемщиков на срок от 10 лет. С соответствующим предложением выступил депутат Госдумы России Василий Власов.

Власов пояснил, что такая мера позволит гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации приостановить или снизить размер выплаты платежей по ипотеке на срок до полугода. В своем обращении к ведомству парламентарий также отметил, что россиянам следует предоставлять возможность воспользоваться каникулами дважды, сообщает телеканал “360”.



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