В Госдуме предложили ввести в России еще одни ипотечные каникулы

Министерству финансов России следует ввести еще одни ипотечные каникулы для заемщиков на срок от 10 лет. С соответствующим предложением выступил депутат Госдумы России Василий Власов.

Власов пояснил, что такая мера позволит гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации приостановить или снизить размер выплаты платежей по ипотеке на срок до полугода. В своем обращении к ведомству парламентарий также отметил, что россиянам следует предоставлять возможность воспользоваться каникулами дважды, сообщает телеканал “360”.