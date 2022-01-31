 

Член олимпийской сборной Украины на вопросы российских журналистов отвечал в Пекине на английском языке

31.01.2022, 17:42, Новости дня
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Шмуратко, который выступает в мужском одиночном фигурном катании, на вопрос журналистов, на каком языке он хочет общаться, якобы ответил, что на английском.

“Матч ТВ”, на вопросы которого украинец также отвечал на английском, утверждает, что Шмуратко спросили “о рекомендациях относительно общения на русском языке”, и Шмуратко сказал (по-английски): “Все, что я могу – это делать мою работу здесь”.

Eurosport уточняет, что Шмуратко общался с журналистами в Пекине после тренировки. Он говорил, что отвечать на вопросы будет либо на украинском языке, либо на английском.

Контекст:

20-летний Шмуратко входит в число шести украинских фигуристов, которые отправились на зимнюю Олимпиаду в Пекин, отмечает Общественное.

24 января министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт рассказал, что украинским спортсменам рекомендовали на Олимпиаде в Пекине не контактировать с представителем Олимпийского комитета России. “Все спортсмены осведомлены, они знают, как себя вести в таких ситуациях. Они не должны стоять вместе, когда стоят спортсмены из России с флагом. Чтобы они не были вместе”, – сказал он.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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