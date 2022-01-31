 

Кедми назвал «металлоломом» поставляемое на Украину вооружение из Британии

31.01.2022, 17:37, Разное
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Вооружение Британии, которое поставляют на Украину, не принесет пользы. По словам Якова Кедми, до этого военная техника готовилась к отправке на металлолом, так как сильно устарела.
Учитывая это, Кедми считает, что военная помощь от стран Североатлантического альянса не сможет помочь украинским военным. Срок эксплуатации катеров, предназначенных для этого, давно вышел, поэтому их боеготовность низкая. Если бы не решение отправить технику на Украину, она бы превратилась в металлолом после списания.

Аналогичная ситуация обстоит и с ракетами, которыми Великобритания обеспечивает Незалежную. Их срок эксплуатации тоже истекает, поэтому в скором времени они станут абсолютно бесполезными. Кедми заключил, что вся подобная помощь просто превращает Украину в огромную свалку, цитирует эксперта издание Nation news.



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