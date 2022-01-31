 

Мария Миронова рассказала о своих поздних родах

31.01.2022, 17:34, Разное
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Мария Миронова в новом интервью пояснила о своих поздних родах. По ее словам, рождение ребенка в 46 лет не было запланированным решением.
Мария Миронова призналась, что все получилось случайно. Вторую беременность актриса приняла как большой подарок судьбы. Такой настрой помог ей в будущем, ведь она не стала слушать врачей о негативных прогнозах и решила рожать в позднем возрасте. Актриса отметила, что не сожалеет о своем решении, ведь в мире есть множество случаев успешных родов женщинами средних лет.

Сейчас Мария Миронова растит двух сыновей. Воспитание наследников отличается, так как к старшему она относилась более строго. Актриса считает себя больше «мамой-бабушкой». Также дочь Андрея Миронова призналась, что после рождения первого ребенка ждала, когда тот вырастет, а с младшим «кайфует» от каждого момента.

Источник: radiokp.ru



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