 

Критик назвал главную причину популярности сериала «Сваты»

31.01.2022, 17:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Рейтинги сериала «Сваты» держатся на высоком уровне с момента его выхода. Критик Антон Хитров назвал главную причину популярности проекта.
По словам Антона Хитрова, зрители испытывают интерес к сериалу из-за того, что в нем отсутствуют межнациональные конфликты и культурные разногласия. Создатели проекта в некоторых эпизодах решили раскрыть культуру других стран, хотя о некоторых из них ничего не знали. Например, серия про Грузию имеет сходства с кинокартиной «Кавказская пленница». Жители российской глубинки показаны в сериале без «ярких черт», а британцы – «пресными».

Стоит отметить, что сценарий 7-го сезона «Сватов» был написан еще в 2015 году, однако премьера серий состоялась в конце ушедшего года. Впервые проект вышел на экраны в 2008 году, завоевав огромную популярность среди зрителей, пишет «Слово и дело».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.08 / Лорак сняла дочь в своем новом клипе: София – творческая натура

07.09 / Осеннее настроение: клетчатый пиджак, кремовый комбинезон и другие образы уличной моды

30.12 / Охотники за аномалиями

24.07 / Сенатор Александров госпитализирован с коронавирусом в тяжелом состоянии

19.05 / Найдено древнейшее изображение гориллы за пределами Африки на шелковой миниатюре

24.01 / Министр печати Чечни рассказал, что Зарема Мусаева задержана

23.04 / “Начинает раздражать украинцев”: политолог Дудчак об обращении Зеленского к Путину

09.10 / Мнение: Семидневную девочку хотела продать собственная мать за 300 тысяч рублей

20.12 / В Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за пытки

26.02 / Названа диета для сохранения здоровья сердца и мозга

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика