Критик назвал главную причину популярности сериала «Сваты»

Рейтинги сериала «Сваты» держатся на высоком уровне с момента его выхода. Критик Антон Хитров назвал главную причину популярности проекта.

По словам Антона Хитрова, зрители испытывают интерес к сериалу из-за того, что в нем отсутствуют межнациональные конфликты и культурные разногласия. Создатели проекта в некоторых эпизодах решили раскрыть культуру других стран, хотя о некоторых из них ничего не знали. Например, серия про Грузию имеет сходства с кинокартиной «Кавказская пленница». Жители российской глубинки показаны в сериале без «ярких черт», а британцы – «пресными».

Стоит отметить, что сценарий 7-го сезона «Сватов» был написан еще в 2015 году, однако премьера серий состоялась в конце ушедшего года. Впервые проект вышел на экраны в 2008 году, завоевав огромную популярность среди зрителей, пишет «Слово и дело».