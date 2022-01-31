Новый год по восточному стилю войдет в список календарных праздников на Дальнем Востоке

Китайский Новый год станет официальным праздником в субъектах, входящих в состав Дальневосточного федерального округа. Такое решение было принято на заседании министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.

В соответствии с постановлением жители регионов получат в году дополнительные выходные на протяжении 14 календарных дней. В Минвостокразвития обратили внимание, что в отличие от Нового года по привычному для россиян григорианскому календарю, не имеет строго установленной даты, а отмечается в период между 21 января и 21 февраля. В 2022 году торжества начнутся 1 февраля и завершатся 15 февраля.

В эти дни на Дальнем Востоке все государственные учреждения будут переведены на режим работы в выходные дни. Работодателей обяжут оплачивать работникам трудовые часы по повышенному тарифу. На органы местной власти возложат обязанности по организации тематической культурной программы и других видов досуга. Особое внимание в ведомстве поручили уделить благоустройству населённых пунктов.

“Речь идёт о фонариках, различных красных лентах и прочем убранстве. Посоветуйтесь с китайскими коллегами. Хотя в принципе на Дальнем Востоке и российских китайцев проживает достаточно”, – заявил министр Алексей Чекунков.

Он добавил, что дальневосточники будут отмечать и традиционный Новый год 1 января, а Китайский новый год станет для них “приятным бонусом”.

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