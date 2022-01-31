 

Dolce & Gabbana решили отказаться от натурального меха

31.01.2022, 17:04, Новости дня
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Компания Dolce & Gabbana сообщила о полном отказе от натурального меха при создании своих коллекций, об этом сообщил глава группы по коммуникациям и маркетингу в модном доме Феделе Узаи.

«Мы работаем над созданием более устойчивого будущего, в котором использование меха животных не может рассматриваться. Вся система моды играет важную роль в социальной ответственности, которую необходимо продвигать и поощрять», – сказал Узаи, передает ТАСС со ссылкой на итальянское издание журнала Vogue.

Компания планирует создавать одежду и аксессуары из экомеха, но сотрудничество с мастерами по выделке мехов прекращено не будет, это делается для сохранения рабочих мест.

Об отказе от животного меха ранее объявляли Prada, Giorgio Armani и Versace, Burberry, Michael Kors, Ralph Lauren и другие.



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