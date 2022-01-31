 

Москалькова оценила идею создания службы пробации

31.01.2022, 17:04, Новости дня
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Поддержка президентом Владимиром Путиным идеи создания службы пробации в системе ФСИН поможет развернуть новую систему мер помощи людям по возвращению в открытое общество, выразила мнение уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

«Очень важно, что сегодня президент РФ поддержал идею создания службы пробации в системе ФСИН РФ для помощи осужденным… Сегодняшнее решение президента позволит развернуть принципиально новую систему мер помощи людям по возвращению в открытое общество», – написала она в своем Instagram.

При этом Москалькова добавила, что к ней поступают многочисленные обращения от людей, освободившихся из мест лишения свободы, о низких размерах пособия при освобождении, трудностях при получении жилья и трудоустройстве. «Более двух лет мы осуществляем мониторинг ситуации с ресоциализацией осужденных и считаем эту тему крайне актуальной. К нам поступают многочисленные обращения от людей, освободившихся из мест лишения свободы, о низком размере единовременного денежного пособия при освобождении, о трудностях при получении жилья, в трудоустройстве, в медицинском обеспечении, а также от нуждающихся в юридической помощи», – отметила она.

Ранее Москалькова, комментируя вопрос ужесточения наказания за применение оружия, заявила, что очень важно усилить контроль за перемещением оружия при смене человеком места жительства.



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