 

Актрису Елену Проклову выписали из больницы

31.01.2022, 17:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Российская актриса и телеведущая, заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова сообщила, что ее выписали из больницы после перенесенного инсульта.

«Я сегодня приехала домой. У меня, слава богу, улучшение, динамика хорошая. Я думаю, что все будет нормально. Период полного восстановления долгий, а я хочу добиться полного восстановления, поэтому буду над этим работать. Все прекрасно», – рассказала она ТАСС.

Также она добавила, что врачи уже разрешили ей выходить на сцену в зависимости от самочувствия.

«Какие-то легкие спектакли я уже могу играть сейчас, с тем, что посложнее, пока повременю», – рассказала актриса.

Напомним, что 10 января Проклова была доставлена с инсультом в больницу в Москве. Состояние звезды оценивалось как средней тяжести, она находилась в отделении реанимации.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.12 / Опубликован прогноз по перспективам брендов Huawei и Honor

11.03 / Умер изобретатель аудиокассеты Лу Оттенс

20.12 / Ученые пояснили, откуда у людей берутся ложные воспоминания

10.03 / Компания Qualcomm выпустит процессор, аналогичный Apple M1

15.03 / Названа доля призывников в российской армии

14.09 / В Новгородской области 87 классов перешли на удаленку из-за коронавируса

06.12 / Путин пошутил о пропавшем штативе и Михельсоне

29.10 / Жертвуя ДРСМД, Путин хочет сохранить СНВ-III

10.02 / СМИ написали, что переговоры Украины с МВФ зашли в тупик. Глава Минфина опроверг это

06.06 / Все делают вид, что хотят на Донбассе все поменять. На самом деле хотят, чтобы ничего не менялось – Белковский

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика