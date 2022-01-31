Актрису Елену Проклову выписали из больницы

Российская актриса и телеведущая, заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова сообщила, что ее выписали из больницы после перенесенного инсульта.

«Я сегодня приехала домой. У меня, слава богу, улучшение, динамика хорошая. Я думаю, что все будет нормально. Период полного восстановления долгий, а я хочу добиться полного восстановления, поэтому буду над этим работать. Все прекрасно», – рассказала она ТАСС.

Также она добавила, что врачи уже разрешили ей выходить на сцену в зависимости от самочувствия.

«Какие-то легкие спектакли я уже могу играть сейчас, с тем, что посложнее, пока повременю», – рассказала актриса.

Напомним, что 10 января Проклова была доставлена с инсультом в больницу в Москве. Состояние звезды оценивалось как средней тяжести, она находилась в отделении реанимации.