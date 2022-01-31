Кулеба о “параде визитов” в Украину: С таким интенсивным присутствием иностранных должностных лиц риски эскалации снижаются

“Еще в прошлом году я призвал партнеров приехать к нам в гости именно в январе – феврале. В первую очередь для того, чтобы в Украине постоянно находились иностранные топ-чиновники. Вы видите, как активно сейчас этот принцип воплощается на практике. Буквально на днях у нас в Киеве будут одновременно премьер-министры Великобритании [Борис Джонсон], Польши [Матеуш Моравецкий], Нидерландов [Марк Рютте]. Постоянно прибывают министры иностранных дел. Мой греческий коллега [Никос Дендиас] уже в Украине, мой коллега из Нидерландов [Вопке Хукстра] – уже практически в пути. Так же, как и моя британская коллега [Лиз Трасс]”, – сказал он на онлайн-брифинге, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Кулеба сообщил, что главы дипломатии ряда центрально-европейских стран будут в Украине на следующей неделе.

“Параллельно здесь будет визит министров иностранных дел Германии [Анналены Бербок] и Франции [Жана-Ива Ле Дриана], которые выполняют роль посредников в нормандском формате. Кроме того, на этой неделе мы будем принимать президента Турции [Реджепа Эрдогана]. Поэтому вы видите, насколько насыщенная сейчас международная повестка президента, премьер-министра, моя. Мы все постоянно работаем с нашими партнерами, чтобы сдержать Российскую Федерацию. Никто не знает, что в голове у Владимира Путина. Но я точно знаю, что с таким интенсивным присутствием в Украине иностранных должностных лиц риски военной эскалации снижаются”, – добавил он.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

К 28 января, по информации Минобороны Украины, в зоне 200 км от границы страны находится около 112 тыс. российских военных, с учетом флота и авиации – около 130 тыс.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. США, как говорит заместитель госсекретаря США Венди Шерман, видят все признаки того, что президент РФ Владимир Путин намерен применить военную силу против Украины “сейчас или, возможно, в середине февраля”. Однако неизвестно, принял ли он окончательное решение, отметила она.

Президент Украины Владимир Зеленский 28 января заявил, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а заявления западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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