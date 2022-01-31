Совет Гордона Наташе Королевой, заявление Егоровой о Путине, уход племянницы Ротару со сцены. Топ-10 самых обсуждаемых событий января

Смерть чешской певицы, умышленно заболевшей COVID-19

16 января в своем доме в Чехии скончалась 57-летняя солистка чешской группы Asonance Гана Горка после того, как умышленно заразилась коронавирусом от членов своей семьи. О ее смерти СМИ рассказал сын Ян Рек.

По его словам, когда они с отцом на Рождество заразились коронавирусом, их непривитая мать решила остаться с ним в одном доме. Ян Рек отметил, что они с отцом заболели уже после полной вакцинации.

Сын Горки признался, что мать планировала переболеть COVID-19, чтобы получить соответствующий пропуск и иметь возможность посещать общественные места. За несколько дней до смерти она сообщила, что выздоровела, а через два дня, собираясь на прогулку, почувствовала сильную боль в спине, легла и задохнулась.

Рек обвинили в смерти матери антивакцинаторов. По его словам, именно они убедили артистку не вакцинироваться.

Фото: Hanka Horká / Facebook



Распад украинской группы “Тартак”

Основанная в 1996 году украинская группа “Тартак” 20 января сообщила о распаде. Это произошло почти через два года после того, как группу покинул ее сооснователь Александр Положинский. По словам музыкантов, причиной распада группы стали “препятствия”.

“За два года существования “Тартака” в обновленном составе нам удалось создать настоящую коллективную синергию, и это дало вдохновение двигаться дальше. Совсем скоро выйдет в свет наш новый проект, над которым мы сейчас плодотворно работаем и уже не можем дождаться премьеры первой, дебютной, работы”, – заявили артисты.

Фото: Тартак / Facebook

Украинский паспорт Суханова

21 января украинский ведущий российского происхождения Алексей Суханов сообщил, что спустя почти два года после получения украинского гражданства получил украинский паспорт.

“Очень трудно подобрать слова, чтобы описать ощущения! Особенно после долгих лет ожидания и даже отчаяния, но этому положен конец именно теперь”, – написал он.

Фото: suhanov.official / Instagram



Уход со сцены певицы Sonya Kay – племянницы Ротару

24 января о завершении карьеры певицы заявила 31-летняя украинская певица Sonya Kay, которая приходится народной артистке Украины Софии Ротару племянницей.

“Как певица Sonya Kay я закончила свою карьеру. Прощаюсь с вами с грустью в сердце и со слезами на глазах. Я хочу вам сказать, что, если у вас есть мечта, как у меня когда-то была мечта стать певицей, никогда не опускайте руки, верьте в себя и знайте, что у вас все обязательно получится”, – написала она.

Фото: sonyakayofficial / Instagram



Преследование Златы Огневич

24 января украинская певица Злата Огневич разместила в Instagram видео, в котором был запечатлен угрожающий ей мужчина. Во время съемки он находился за рулем своего авто, преследуя автомобиль певицы.

“Если я еще раз “побачу” по телевизору, я тебя завалю. Или папу. Поняла? Я тебе серьезно говорю. Ты слышала?” – сказал он на камеру. Певица призналась, что этот человек преследует ее несколько лет и обратилась с заявлением в полицию.

Уже на следующий день правоохранители установили, что артистку преследует уроженец Черкасской области, 1981 года рождения.

“Мужчина долгое время систематически угрожал убийством заявительнице, преследовал и отправлял смс-сообщения в разные социальные сети”, – рассказал начальник отдела дознания Печерского управления полиции Василий Иванишин.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Вскоре артистка в Instagram Stories сообщила, что судья отказалась рассматривать дело, связанное с ее преследователем.

“Полиция сделала все возможное. Она нашла преступника, она его арестовала, она сделала все. Но судья решила не рассматривать этот очень мелкий, по-видимому, для нее вопрос”, – написала певица, отметив, что ищет адвоката, чтобы завершить дело в суде.

Скриншот: zlata.ognevich / Instagram

Совет Гордона Наташе Королевой

23 января стало известно, что Литва накануне концертов российской певицы украинского происхождения Наташи Королевой запретила ей въезд в страну до января 2027 года. Причиной запрета стали концерты певицы в оккупированном Крыму.

Реагируя на запрет, Королева выразила возмущение на своей странице в Instagram и заявила, что похожая ситуация была с ней пять лет назад, когда ей запретили въезд в Украину. Тогда она открыто поддержала оккупацию украинского Крыма и сыграла одну из главных ролей в фильме “Домик на юге”, съемки которого проходили в Крыму.

Украинский журналист, основатель интернет-издания “ГОРДОН” Дмитрий Гордон 24 января в комментарии под ее постом посоветовал впредь посещать Крым легальным способом – с территории Украины.

“В Крым ездить можно, но через украинских пограничников и таможенников, потому что Крым – это Украина. Ездить иначе – нарушение международных законов, правил и норм, поэтому надо просто сделать выбор”, – посоветовал Гордон певице.

Скриншот: gordondmytro / Instagram

Скандальное объявление финалистов нацотбора на “Евровидение 2022”

24 января организаторы украинского нацотбора на международный песенный конкурс “Евровидение 2022” объявили восьмерых финалистов, которые выступят 12 февраля в Центре культуры и искусств НАУ в присутствии зрителей.

Сперва ими стали: Алина Паш, Laud, Cloudless, Kalush Orchestra, Michael Soul, Our Atlantic, Roxolana и Wellboy.

Вечером в тот же день певец Laud был дисквалифицирован, а его заменил артист Barleben. Причиной дисквалификации стало то, что представленная артистом конкурсная песня была обнародована еще в 2018 году. Организаторы уточнили, что Laud нарушил правила нацотбора, так как в пункте 5.1 говорится о том, что конкурсная песня не должна быть обнародованной ранее 1 сентября 2021 года.

В ответ артист назвал себя “явным лидером отбора” и заявил, что его “дисквалификация требует как минимум консультации с EBU”. 25 января певец признал позицию оргкомитета.

27 января организатоы заявили, что не будут дисквалифицировать Алину Паш из-за того, что в 2015 году она выступила на частном мероприятии в оккупированном Крыму, прилетев туда из Москвы. Оргкомитет заявил, что у них нет доказательств, что участие певицы в нацотборе нарушает его правила.

“Видеоинтервью Алины Паш, которое сейчас в сети приводится в качестве доказательства нарушения требований нацотбора, не содержит никакого факта, подтверждающего нарушение финалисткой правил пересечения границы Украины, – заявили организаторы нацотбора.

Фото: Євробачення / Facebook

Зоозащитники против Клопотенко

25 января зоозащитники из украинской организации UAnimals заявили, что обратились в Госпродслужбу и Госэкоинспекцию с запросом относительно происхождения сердца краснокнижного лося на кухне в ресторане украинского кулинарного эксперта Евгения Клопотенко.

Поводом для обращения стало интервью кулинарного эксперта украинскому ведущему Анатолию Анатоличу, в котором Клопотенко рассказывал, из мяса каких диких животных готовит блюда в своем ресторане. Интервью было опубликовано на канале ведущего “Зе Интервьюер” 11 ноября 2021 года.

В ответ на заявление зоозащитников Клоптенко признал, что готовит блюда из дичи, но заверил, что получает мясо “от официальных поставщиков, работающих в рамках закона и имеющих договорные отношения с фермерскими хозяйствами”.

Вместе с тем представители зоозащитной организаций заявили, что намерены также обратиться в полицию.

Скриншот: Зе Интервьюер / YouTube

Бойфренд Волочковой объявлен в Украине в розыск за терроризм

44-летний банщик из Подмосковья Олег Кузнецов в передаче “Пусть говорят”, которая 26 января вышла на российском “Первом канале”, заявил, что в 2014 году, будучи руководителем партийной организации в Запорожской области (Украина), собирал митинги в поддержку российской оккупации.

“Я собирал огромные, многочисленные митинги в нашем городе. Я возглавил это движение. Мы выступали за дружбу с Россией”, – заявил Кузнецов. Он не уточнил, в какой партии состоял, но российское издание “Экспресс газета” пишет, что речь идет о запрещенной в Украине Коммунистической партии.

На официальном сайте Министерства внутренних дел Украины говорится, что Кузнецов с 2014 года находится в розыске. Он обвиняется в пособничестве деятельности террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса).

31 января Волочкова заявила, что рассталась с Кузнецовым, обвинив его в “лицемерии и предательстве”.

Фото: sergey.sa77 / Instagram, скриншот: Пусть говорят / YouTube

Заявление Егоровой о Путине

26 января 2022 года украинская ведущая Снежана Егорова, которая в настоящее время проживает в Турции, призналась, что поддерживает Владимира Путина – президента страны-агрессора РФ.

Ее старшая дочь, украинская ведущая Анастасия Ровинская, реагируя на заявление матери, призналась, что не общается с ней больше года и не несет ответственности за ее слова. Она также рассказала, что в детском саду, куда ходит ее сын, после слов матери ей предложили переехать в РФ, а воспитатель намекнула, что “пока все не уляжется”, ребенка лучше не водить.

Украинская писательница Ольга Навроцкая обматерила Егорову в ответ на ее слова о поддержке Путина, а актриса Римма Зюбина заявила, что СБУ должна отреагировать на заявление ведущей.

Поддержку Егоровой высказала украинский режиссер Оксана Байрак, назвав ее здравомыслящим человеком.

Фото: Snezhana Egorova / Facebook





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