Грузовое судно и танкер столкнулись у берегов Нидерландов

Зарегистрированное на Мальте грузовое судно Julietta D, которое направлялось из Германии в Амстердам, столкнулось с танкером, перевозящим нефть и химические продукты, идет эвакуация, передает Reuters.

Судно Julietta D потеряло управление и погружается в воду. Сообщается, что береговая охрана Нидерландов эвакуирует 18 человек экипажа, приводит сообщениеТАСС . Береговая охрана направляет спасательные катера и вертолеты для эвакуации людей.

Спасательным работам препятствует шторм «Корри», который вызывает порывы ветра до 120 км в час (75 миль в час) в Северном море. На танкере ситуация остается стабильной.

Ранее в Балтийском море у побережья Швеции столкнулись два грузовых судна, одно из них перевернулось.