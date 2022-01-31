 

Twitter опротестовал решение уголовного ведомства Германии о передаче данных преступников

31.01.2022, 16:18, Новости дня
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Социальная сеть Twitter опротестовала требование уголовного ведомства Германии о передаче данных подозреваемых преступников.

По информации издания Spiegel, компания обратилась в административный суд Кельна в связи с вступлением в силу с 1 февраля поправками в законодательство Германии, согласно которым данные подозреваемых преступников должны передаваться в федеральное уголовное ведомство BKA, передает РИА «Новости».

Представитель Twitter заявил, что закон предусматривает «значительное посягательство на основные права граждан».



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