Twitter опротестовал решение уголовного ведомства Германии о передаче данных преступников
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Социальная сеть Twitter опротестовала требование уголовного ведомства Германии о передаче данных подозреваемых преступников.
По информации издания Spiegel, компания обратилась в административный суд Кельна в связи с вступлением в силу с 1 февраля поправками в законодательство Германии, согласно которым данные подозреваемых преступников должны передаваться в федеральное уголовное ведомство BKA, передает РИА «Новости».
Представитель Twitter заявил, что закон предусматривает «значительное посягательство на основные права граждан».
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