 

СМИ: США готовят санкции против близких к Путину лиц

31.01.2022, 11:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

США и союзники подготовили список лиц, якобы близких к президенту РФ Владимиру Путину, против них могут быть введены санкции из-за ситуации вокруг Украины, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники в США.

Газета сообщает, что США и союзники могут ввести санкции против лиц среди российских чиновников, в том числе высокопоставленных представителей исполнительной власти, членов советов директоров государственных компаний, а также членов их семей, информирует РИА «Новости».

«Лица, которых мы указали, принадлежат или приближены к внутреннему кругу Кремля и играют роль в принятии государственных решений или по крайней мере причастны к дестабилизирующему поведению Кремля», – сообщил источник в правительстве США.

При этом он не указал имена россиян, против которых могут ввести новые ограничения. По его словам, многие могут быть «особо уязвимыми целями из-за их глубоких финансовых связей с Западом».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что американские СМИ публикуют заведомо ложную информацию по ситуации вокруг Украины.

До этого начальник управления народной милиции ЛНР Ян Лещенко заявил, что украинские и западные спецслужбы готовят информационную кампанию против РФ и самопровозглашенных республик Донбасса. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.07 / Главред – «сценарий 2008 года» — Саакашвили рассказал, как РФ «нападёт на Украину»

29.03 / Люди, не имеющие отношения к Харькову, хотят обогащаться на городе – Добкин

30.05 / В Беларуси милиция задержала главреда новостного портала из Гродно, среди изъятого есть зонтик – СМИ

03.01 / Frankfurter Allgemeine – в Кейптауне взяли под контроль пожар в здании парламента ЮАР — виновник найден

30.05 / Разведка Британии изменила мнение о причинах пандемии COVID-19

18.01 / В Украине упростили COVID-вакцинацию детей от 12 лет

02.12 / Комиссия ООН исключила каннабис из списка опасных наркотиков. Украина не голосовала

24.06 / США обвинили Китай в пересмотре ядерной доктрины

02.12 / Kurier – «умышленный наезд» — в немецком Трире машина врезалась в толпу людей

13.07 / Компания AMD намерена использовать процессоры 4700S в десятках версий настольных ПК

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика