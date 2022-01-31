СМИ: США готовят санкции против близких к Путину лиц

США и союзники подготовили список лиц, якобы близких к президенту РФ Владимиру Путину, против них могут быть введены санкции из-за ситуации вокруг Украины, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники в США.

Газета сообщает, что США и союзники могут ввести санкции против лиц среди российских чиновников, в том числе высокопоставленных представителей исполнительной власти, членов советов директоров государственных компаний, а также членов их семей, информирует РИА «Новости».

«Лица, которых мы указали, принадлежат или приближены к внутреннему кругу Кремля и играют роль в принятии государственных решений или по крайней мере причастны к дестабилизирующему поведению Кремля», – сообщил источник в правительстве США.

При этом он не указал имена россиян, против которых могут ввести новые ограничения. По его словам, многие могут быть «особо уязвимыми целями из-за их глубоких финансовых связей с Западом».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что американские СМИ публикуют заведомо ложную информацию по ситуации вокруг Украины.

До этого начальник управления народной милиции ЛНР Ян Лещенко заявил, что украинские и западные спецслужбы готовят информационную кампанию против РФ и самопровозглашенных республик Донбасса.