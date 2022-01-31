 

Мавзолей Ленина решили закрыть для посетителей на весь февраль

31.01.2022, 15:30, Новости дня
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Федеральная служба охраны (ФСО) предупредила о закрытии Мавзолея В. И. Ленина для посетителей с 1 по 28 февраля в связи с проведением профилактических работ.

«С 1 по 28 февраля 2022 года допуск посетителей в Мавзолей В. И. Ленина осуществляться не будет», – приводит сообщение ФСО ТАСС.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил перенести с Красной площади мемориальное кладбище у Кремлевской стены с могилами Иосифа Сталина и других видных государственных деятелей СССР, а также тело Владимира Ленина, находящееся в мавзолее.



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