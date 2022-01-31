Стефанчук уверен, что Рада соберется на внеочередное заседание в любой момент в случае экстраординарного события

“Если будет какое-то экстраординарное, не дай Бог, событие, парламент готов 24 на 7 собраться в любой момент, поскольку мы входим уже в новую сессию и в случае необходимости внеочередного заседания оно будет созвано немедленно”, – сказал Стефанчук.

По его словам, на случай экстраординарных ситуаций в стране для нардепов предусмотрен план действий.

“Если не будет интернета… если связь исчезает и т. д., есть соответствующие пакеты у депутатов – они под секретным грифом, под секретным режимом. Они их открывают и там написано, если “падает” связь, то ты делаешь: первое, второе, третье… Когда собираемся в Верховной Раде – это все прописано”, – отметил глава Рады.

24 января Стефанчук говорил, что Рада готова к любому развитию событий в случае вторжения РФ.

1 февраля открывается 7-я сессия Верховной Рады Украины IX созыва. Ожидается, что парламент посетит президент Владимир Зеленский и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Из-за всплеска заболеваемости коронавирусной инфекцией Рада 27 января отказалась от ряда сессионных заседаний. В частности, 1 февраля состоится пленарное заседание парламента, а со 2-го по 4 февраля, согласно принятому календарному плану, нардепы будут работать в комитетах. Также всю вторую неделю – с 8-го по 11 февраля сессионных заседаний не будет, вместо этого запланированы заседания парламентских комитетов, временных следственных и специальных комиссий, а также депутатских фракций.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

К 28 января, по информации Минобороны Украины, в зоне 200 км от границы страны находится около 112 тыс. российских военных, с учетом флота и авиации – около 130 тыс.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

Зеленский 28 января заявил, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а заявления западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.

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