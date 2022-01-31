 

В Австралии создан гидрокостюм, защищающий от акул

31.01.2022, 15:00, Новости дня
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Даже самая опасная в океане белая акула не сможет прокусить гидрокостюм, созданный специалистами из Австралии. Данное изделие разработано в университете Флиндерса.

По словам создателей инновационного костюма, они, как можно было бы подумать, вовсе не бронировали одежду для пловцов. Просто в качестве материала для гидрокостюма использована смесь особого полиэтилена и неопрена.

Однако же оказалось, что сталь и кевлар по прочности уступают этому мягкому материалу в 8-15 раз. Толщина его на разных участках костюма составляет от двух до семи сантиметров. Костюмы уже выставили в свободную продажу на интернет-платформе. Цена – 570 американских долларов. Не так уж много за ощущение полной безопасности в прибрежных водах Австралии.



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