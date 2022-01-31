Компания Microsoft впервые в истории вошла в первую пятерку мировых производителей планшетов

Как оказалось, в четвертом квартале прошлого года американская компания Microsoft впервые за всю свою историю вошла в число пяти крупнейших в мире производителей планшетов. Об этом сообщили аналитики из Strategy Analytics. Ранее Microsoft меньше внимания уделяла именно этому направлению в развитии своего бизнеса.

Впрочем, успехи Microsoft в значительной мере объясняются неудачами конкурентов, отмечают эксперты. Так, именно под конец прошлого года по известным причинам поставки планшетов на мировой рынок снизились примерно на четверть.

Всего было отгружено 46,7 млн планшетов. Из них Microsoft обеспечила поставку 1,9 млн устройств данного типа, заняв 4% глобального рынка. На первом месте остается Apple, доля которого составила в четвертом квартале 21%. У «Самсунга» 16%, у Amazon – 13%, у Lenovo – 10%. Все четыре поставщика значительно снизили производство.