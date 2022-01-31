 

Россиянам пообещали аномально теплый февраль

31.01.2022, 14:46, Новости дня
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Заметное превышение температурной нормы ожидается в феврале на востоке Европейской России, Урале и в Сибири, отрицательные аномалии могут быть на Чукотке и на Камчатке, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Температура на всей территории страны, за исключением самого северо-востока, прогнозируется с положительной аномалией. Регионы, где температура будет существенно выше нормы – это восток Европейской РФ (Приволжский федеральный округ, Урал). Кроме того, сильная теплая аномалия будет наблюдаться в Западной Сибири и Красноярском крае, а также в западной половине Якутии. Примерно на половине территории страны температура будет выше нормы», – цитирует РИА «Новости» Вильфанда.

Синоптик добавил, что на остальной территории РФ температура будет около нормы, но отрицательные аномалии могут быть на Чукотке и на Камчатке.

Вильфанд уточнил, что в «теплом феврале» температура будет колебаться.

«Дефицит осадков прогнозируется на азиатской территории РФ и на большей части Хабаровского края, в Магаданской области. Избыток будет в западных регионах европейской территории РФ (Архангельская область, Мурманская область, Карелия, Вологодская, Тверская, Новгородская, Ленинградская, Брянская, Смоленская, Курская области). Также избыток осадков ожидается в Томской, Новосибирской области, в Алтайском крае, в Хакасии и Туве, в Амурской области и Приморье», – добавил Вильфанд.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил об опасной погоде в ряде российских регионов.



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