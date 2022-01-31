Арестован подозреваемый во взрыве в серпуховской гимназии

Подозреваемого в организации взрыва в православной гимназии Серпухово Владислава Струженкова арестовали по решению Басманного суда столицы.

«Суд удовлетворил ходатайство следственных органов в отношении Струженкова о заключении под стражу сроком до 31 марта», – цитирует сообщение суда ТАСС.

Ему предъявили обвинение в покушении на убийство двух или более лиц, совершенном общеопасным способом из хулиганских побуждений, а также в незаконном изготовлении взрывчатых веществ.

В декабре на территории Серпуховского женского монастыря в Подмосковье сработала самодельная мина. Взрыв устроил выпускник местной православной гимназии. Изначально сообщалось о семи пострадавших, впоследствии это число выросло до 12.

Через несколько часов после происшествия священник Серпуховского округа Игорь Чабан заявлял, что подрывник погиб, но информация была опровергнута. Позже медицинские службы сообщали, что он находится в реанимации в очень тяжелом состоянии. В СК сообщили, что подозреваемый Владислав Струженков все же выжил.