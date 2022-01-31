 

До конца этого года качественным интернетом должны быть покрыты все международные трассы Украины – Федоров

31.01.2022, 14:40, Новости дня
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“Согласно лицензиям, полученным операторами мобильной связи в рамках запуска LTE 4G, до конца этого года качественным интернетом должны быть покрыты все международные трассы. Но два оператора – Киевстар и Vodafone – ускорились в этом направлении, потому что понимают важность развития цифровой инфраструктуры”, – сказал министр.

По его словам, за полтора года 3,7 млн украинцев впервые получили доступ к скоростному мобильному интернету по технологии LTE, а 9,3 млн перешли с 3G на 4G.

Контекст:

4G-связь в Украине появилась в 2017 году. Главное отличие 4G от 3G – в скорости передачи данных. Кроме того, 4G-сети (стандарт LTE) предоставляют абонентам широкополосный доступ к интернету – это значит, что пользоваться сетью без “проседания” скорости доступа сможет больше людей.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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