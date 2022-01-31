“Бесконечное самолюбование”. 43-летняя Ани Лорак спустила плавки до лобка и оголила пах

“Наша красотка”, – подписали ролик.

Ани Лорак снялась в блестящем купальнике, расшитом пайетками. Певица выбрала модель бикини с миниатюрным бюстгальтером и низкими плавками, которые она спустила до лобка. В ролике она также засветила голый пах.

Ани Лорак наклонилась перед камерой, показывая голую грудь.

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Публикация от Фан-аккаунт певицы Ани Лорак. (@aklkstory)

“Бесконечное самолюбование… Это, конечно, забавно. А, что с внутренним наполнением?” – прокомментировала подписчица elen.aivanova61.

Контекст:

Ани Лорак (Каролина Куек) родилась в городе Кицмань Черновицкой области. Певица представляла Украину на конкурсе “Евровидение 2008” с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году Лорак получила звание народной артистки Украины. С 2014 года певица живет и работает в России.

В дискографии Ани Лорак 13 студийных альбомов. Последний на данный момент альбом “Я жива” певица выпустила 12 ноября 2021 года.

Ани Лорак была замужем за турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Они поженились 15 августа 2009 года, а в январе 2019 года развелись. У них есть дочь София (2011).

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