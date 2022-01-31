 

Эпидемия коронавируса в Украине. Минздрав увеличил в больницах число коек для детей

31.01.2022, 14:40, Новости дня
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“В настоящее время в медучреждениях выделено 69 320 койкомест, из которых 66 тыс. обеспечены кислородом.  За неделю количество коек увеличено на 4400. Учитывая рост числа случаев [заболевания] среди детей, в больницах выделено 4414 коек для госпитализации больных детей. За неделю количество таких коек увеличилась на 751”, – рассказал Ляшко. 

6,2% всех заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине составляют дети, сообщали в  Центре общественного здоровья Минздрава 27 января. 

Министр отметил, что в странах, где высокий уровень вакцинации, хотя и наблюдается всплеск заболеваемости, уровень заболеваемости не такой высокий – нагрузка на стационары и отделения интенсивной терапии ниже по сравнению с предыдущими волнами. 

“Это подчеркивает влияние вакцин против COVID-19 на предотвращение тяжелых случаев и смертей от COVID-19”, – добавил Ляшко и в очередной раз призвал украинцев прививаться.  

Министр также рассказал, что уровень суточной заболеваемости в Украине растет уже три недели подряд и увеличился за это время в семь раз. Это связано со стремительным распространением на территории Украины штамма “Омикрон”, объяснил он. 

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

В середине ноября 2021 года власти сообщили о начале спада четвертой волны коронавирусной инфекции. Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, сообщили 24 ноября в Национальной академии наук Украины.

20 января 2022 года Ляшко заявил о начале новой вспышки коронавирусной инфекции. По прогнозам министерства, пик этой волны придется на середину февраля. Ляшко отметил, что текущая волна COVID-19 движется с запада на восток. В ведомстве полагают, что она вызвана распространением штамма коронавируса “Омикрон”.

Украина три дня подряд с 26 января обновляла рекорд заболевших в стране за сутки: 26 января это число составило 32,4 тыс., 27 января – 34,4 тыс., 28 января – 37,4 тыс. На выходных число выявленных случаев снизилось до 24–22 тыс. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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