Великобритания выделит дополнительные силы союзникам по НАТО из-за напряжённости на Украине

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о развёртывании дополнительных сухопутных, воздушных и морских сил в Восточной Европе, передаёт The Guardian. По словам Джонсона, это станет «чётким посланием» Москве, которая, по мнению ряда западных государств, готовит вторжение на Украину.



AP

Великобритания предложила развернуть сухопутные, воздушные и морские силы для укрепления обороны стран НАТО на их северных и восточных границах на фоне роста напряжённости вокруг Украины, пишет The Guardian.

Как отмечает издание, с подобной инициативой Лондон выступил после того, как президент США Джо Байден анонсировал отправку американских войск в Восточную Европу и страны НАТО «в ближайшем будущем». По словам британского премьер-министра Бориса Джонсона, выделение дополнительных ресурсов является признаком приверженности Великобритании своим союзникам в Северной Европе и Балтии.

В своём заявлении Джонсон отметил, что подобный шаг станет «чётким посланием Кремлю». «Мы не потерпим их дестабилизирующей деятельности и всегда будем стоять на стороне наших союзников по НАТО перед лицом российской враждебности», — отметил премьер.

В Министерстве иностранных дел и по делам содружества уточнили, что развёртывание включает в себя отправку двух военных кораблей в Чёрное море, увеличение численности войск и поставку ракетных систем в Эстонию, на границу с Россией, а также отправку быстроходных самолётов для патрулирования воздушного пространства Румынии и Болгарии с базы на Кипре.

Ожидается, что на следующей неделе британская делегация отправится в Брюссель для уточнения деталей военной поддержки. Кроме того, Джонсон поручил министру иностранных дел Лиз Трасс и министру обороны Бену Уоллесу отправиться в Москву для переговоров со своими российскими коллегами.

Сам премьер-министр на следующей неделе проведёт телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, а также посетит Восточную Европу, несмотря на давление из-за предстоящей публикации отчёта о расследовании вечеринок, проведённых на Даунинг-стрит во время локдауна.

Более того, как отмечает The Guardian, в понедельник Министерство иностранных дел Великобритании объявит об ужесточении санкций в отношении России. Предполагается, что новые ограничительные меры коснутся стратегических и финансовых интересов Москвы.