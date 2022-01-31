Пропускать завтрак и находиться в шумной среде – привычки, которые сокращают продолжительность жизни

Некоторые привычки человека отражаются на качестве и продолжительности его жизни. Например, отказ от завтрака или постоянное пребывание в шумной среде негативно отражаются на ней. Речь идет не только о так называемых пагубных пристрастиях в виде употребления алкогольных напитков или курения. Какие еще привычки могут уменьшить продолжительность жизни?

Отсутствие завтрака

Многие знают, что завтрак нужно есть самому, обед делить с другом, а ужин — обязательно отдавать врагу. Однако современные диетологи придерживаются иного мнения. Никакие приемы пищи «отдавать» не надо, нужно просто сбалансированно питаться. На завтрак должно приходиться около 25% от суточной калорийности всего рациона, на обед — 50%, а на ужин — только 20%. Предпочтение следует отдавать здоровой пище, а не вредным высокоуглеводным продуктам.

Если человек каждый день пропускает завтрак, он также рискует «добрать» норму по калориям более жирными и вредными продуктами, сместить по времени остальные приемы пищи. В результате произойдет нарушение обмена веществ. Некоторая часть поступающих питательных веществ может превратиться в жир.

Полноценный и сбалансированный завтрак полезен не только для фигуры, но и для работы сердечной мышцы. Как следствие, наблюдается увеличение продолжительности жизни. Это подтверждает недавно проведенное американскими специалистами исследование. Они в течение нескольких лет следить за питанием, в частности за завтраками, 6 тыс. американцев в возрасте от 40 до 75 лет. Ученые пришли к выводу, каждый день отказывающиеся от утреннего приема пищи люди имеют более высокий (на 87% больше) риск преждевременной смерти от сосудистых патологий и инсульта.

Плохое качество сна

От качества ночного отдыха напрямую зависит продолжительность жизни человека. Если возникают проблемы с засыпанием, беспокоит постоянное пробуждение, специалисты рекомендуют принимать мелатонин. Данный препарат направлен на нормализацию биологических ритмов человека. Если выбирать нелекарственные методы, отличным вариантом считаются прогулки перед сном, массаж и теплая ванная.

Регулярный шум в доме

По возможности следует ограничить шум в доме. Данный фактор только усиливает стресс, как следствие продолжительность жизни сокращается. Это означает, что в вечернее время детям нужно позволять только спокойные игры, стараться не смотреть ТВ-программы и не слушать громкую музыку.

Иные распространенные причины

Также специалисты рекомендуют отказаться от всех разновидностей шоколада, кроме темного с содержанием какао не менее 75%. В таком продукте обязательно содержатся флавоноиды и полезные эфирные масла. При сильном чувстве голода перед сном лучше съесть несколько долек такого шоколада, нежели торт или бутерброд с колбасой.

Среди других вредных привычек специалисты отмечают сидячий образ жизни, длительное использование всевозможных гаджетов. Еще одной привычкой считаются одинаковые физические упражнения. Каждую тренировку нужно стараться разнообразить, но все необходимо делать только в удовольствие.