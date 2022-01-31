 

Московский вуз начал расследование по факту раздачи бананов темнокожим студентам

31.01.2022, 14:00, Новости дня
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Служба безопасности Московского государственного строительного Сети видео, на котором темнокожим студентам вуза дарят бананы, сообщили в пресс-службе МГСУ.

«Администрация НИУ МГСУ осведомлена о появлении видеоролика инцидента с иностранными гражданами, снятого на территории нашего университета. В настоящее время служба безопасности НИУ МГСУ проводит расследование этого инцидента», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

При этом в администрации университета отметили, что авторы видео не являются студентами МГСУ. «Записи камер видеонаблюдения показывают, что предполагаемые авторы видеоролика вошли на территорию университета через главный вход со стороны Ярославского шоссе и покинули территорию тем же путем», – добавили в пресс-службе.

Также в вузе подчеркнули, что многолетняя практика международного сотрудничества МГСУ и бесконфликтное проживание студентов-иностранцев в общежитиях университета подтверждают отсутствие межнационального напряжения в вузе.

Напомним, год назад иностранный студент Северо-Осетинского госуниверситета имени Хетагурова (СОГУ) станцевал неприличный танец со студенткой. Позднее он публично извинился за свой поступок.



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