 

“Добро пожаловать в семью, малыш”. 31-летняя Харлан принимает поздравления с пополнением

31.01.2022, 13:54, Новости дня
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“Встречайте, это Добби. Наш домашний эльф. С большими ушами и добрыми глазами. Добро пожаловать в семью, малыш”, – подписала фото 31-летняя саблистка. 

“С пополнением вас. Такой милашка”, – поздравили Харлан поклонники. 

“Какой хорошенький”, – восхитились фолловеры.

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Публикация от Kharlan Olga (@olgakharlan)

Контекст:

Харлан – олимпийская чемпионка по фехтованию 2008 года, шестикратная чемпионка мира и восьмикратная чемпионка Европы, чемпионка Европейских игр, серебряная и бронзовая призерша Олимпиады 2016 года, бронзовая призерша Олимпиады 2012 года, заслуженный мастер спорта Украины.

Харлан состоит в отношениях с итальянским саблистом Луиджи Самеле. По словам Харлан, их роман начался, когда она еще была официально замужем за украинским саблистом Дмитрием Бойко, но уже год как не жила с ним. Харлан и Бойко поженились в августе 2014-го и развелись в 2018-м.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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