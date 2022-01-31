 

“Не Надя, а сплошной секс”. Мейхер снялась без бюстгальтера

31.01.2022, 13:54, Новости дня
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Мейхер позировала без бюстгальтера, продемонстрировав голые плечи.

“Материальный мир нас старается втиснуть во временные рамки. Диктует, что, мол, мы должны поддаваться его темпоритму, успевать впитывать всю информацию, которая появляется в радиусе 360 градусов. Есть ли в этом необходимость? К чему приводить засорение сознания, чувственности таким количеством мусора? И как научиться отличать мусор от чего-то действительно необходимого?” – написала она.

Мейхер отметила, что у каждого человека свой уровень сознания и умения реагировать – эмоционировать или оставаться просто наблюдателем. Она заявила, что мудрость и уровень мышления не определяется количеством прочитанного и увиденного материала, а качеством этого материала и умением усваивать и чувствовать резонанс с услышанным, увиденным, прочитанным, проделанным физически.

“Чем больше информации мы пытаемся поглотить, тем сложнее определить, кто я, что мне необходимо на самом деле”, – написала певица.

Она подчеркнула, что необходимо стараться всячески сохранять в себе память о том, что спасать мир необходимо начинать с себя – через поиск внутреннего баланса и согласия.

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Публикация от НАДЕЖДА МЕИ * ХЕР (@nadyameiher)

“Не Надя, а сплошной секс! Начиная со взгляда!” – заявила подписчица elmeland_yuliya.

Контекст:

Мейхер родилась в 1982 году в Хмельницкой области. После окончания Хмельницкого педагогического училища поступила в колледж имени Константина Ушинского при Киевском университете имени Бориса Гринченко на факультет английского языка, а в 2000 году дебютировала в качестве солистки группы “ВИА Гра”, в которой проработала с перерывами до 2011 года.

После ухода из группы Мейхер объявила о начале сольной карьеры.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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