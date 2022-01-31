“Не Надя, а сплошной секс”. Мейхер снялась без бюстгальтера

Мейхер позировала без бюстгальтера, продемонстрировав голые плечи.

“Материальный мир нас старается втиснуть во временные рамки. Диктует, что, мол, мы должны поддаваться его темпоритму, успевать впитывать всю информацию, которая появляется в радиусе 360 градусов. Есть ли в этом необходимость? К чему приводить засорение сознания, чувственности таким количеством мусора? И как научиться отличать мусор от чего-то действительно необходимого?” – написала она.

Мейхер отметила, что у каждого человека свой уровень сознания и умения реагировать – эмоционировать или оставаться просто наблюдателем. Она заявила, что мудрость и уровень мышления не определяется количеством прочитанного и увиденного материала, а качеством этого материала и умением усваивать и чувствовать резонанс с услышанным, увиденным, прочитанным, проделанным физически.

“Чем больше информации мы пытаемся поглотить, тем сложнее определить, кто я, что мне необходимо на самом деле”, – написала певица.

Она подчеркнула, что необходимо стараться всячески сохранять в себе память о том, что спасать мир необходимо начинать с себя – через поиск внутреннего баланса и согласия.

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Публикация от НАДЕЖДА МЕИ * ХЕР (@nadyameiher)

“Не Надя, а сплошной секс! Начиная со взгляда!” – заявила подписчица elmeland_yuliya.

Контекст:

Мейхер родилась в 1982 году в Хмельницкой области. После окончания Хмельницкого педагогического училища поступила в колледж имени Константина Ушинского при Киевском университете имени Бориса Гринченко на факультет английского языка, а в 2000 году дебютировала в качестве солистки группы “ВИА Гра”, в которой проработала с перерывами до 2011 года.

После ухода из группы Мейхер объявила о начале сольной карьеры.

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