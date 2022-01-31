 

Мужчина убил защищавшую его женщину-адвоката в Белгородской области

31.01.2022, 13:14, Новости дня
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В городе Губкин в Белгородской области освободившийся из колонии мужчина убил сожительницу и ее сестру, одна из женщин ранее была его адвокатом по делу об убийстве.

Житель Губкина убил свою сожительницу, женщину 1970 года рождения, после этого поехал в село Аверино Губкинского района, где убил ее сестру 1965 года рождения, передает РИА «Новости» со ссылкой на предварительные данные МВД.

Источник агентства уточнял, что одна из жертв подозреваемого – адвокат.

«Убитая Елена Сушкова, адвокат из Губкина, была защитником своего убийцы на предыдущем суде – он ранее судим за покушение на убийство. Она ждала его из колонии, он вышел в 2015 году», – пояснял он.

Сначала, сказал собеседник, мужчина убил возлюбленную, а затем ее сестру. Сейчас он арестован.



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