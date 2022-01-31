Путин выразил соболезнования родным и близким Куравлева и Мережко

Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким актера Леонида Куравлева и сценариста и режиссера Виктора Мережко, которые умерли 30 января.

«К сожалению, очень печальные новости пришли за выходные дни: и Куравлев, и Мережко [умерли]», – передает ТАСС слова Пескова. «Это очень-очень печальные новости», – повторил он. «Это действительно были очень талантливые и всенародно любимые люди искусства», – отметил представитель Кремля.

По его словам, «президент Путин направил телеграммы соболезнований родным и близким умерших».

Напомним, 30 января Мережко умер в возрасте 84 лет. Он занимал пост секретаря Союза кинематографистов РФ и Москвы, являлся членом Союза писателей, председателем правления Дома кино. Мережко – сооснователь киноакадемии «Ника» и ее первый президент. В воскресенье народный артист РСФСР Леонид Куравлев умер после тяжелой болезни в возрасте 85 лет.