Бабкина, Панайотов и не только: кто из знаменитостей живет в гостевом браке

Надежда Бабкина и Евгений Гор

Певица состоит в отношения с мужчиной, который на 30 лет моложе ее, уже два десятилетия. В Сети регулярно появляются слухи о возможном расставании пары. Ведь свой союз спутники не зарегистрировали, к тому же, жить вместе им совсем не хочется.

Пока злые языки судачат, Бабкина и не думает жаловаться на свои отношения с молодым возлюбленным. Певица ничуть не страдает от того, что они с Евгением не делят быт. Более того, артистка считает, что во многом благодаря этому им и удалось построить крепкие отношения.

Никита и Татьяна Михалковы

Никита и Татьяна Михалковы женаты почти полвека, но, кажется, совсем не наскучили друг другу. Все дело в том, что супруги выбрали для себя формат гостевого брака. Эту модель отношений Никита Сергеевич подглядел у своих родителей, которые счастливо прожили вместе больше 50 лет.

Пока Никита Михалков живет в Москве, его жена наслаждается природой на загородной даче. А в свободное от работы и дел время супруги встречаются, проводят вместе праздники, ходят на мероприятия и собираются всей семьей.

Сати Казанова и Стефано Тиоццо

В 2017 году Сати Казанова стала женой итальянского фотографа Стефано Тиоццо. Супруги давно живут на две страны и чувствуют, что благодаря разлуке их брак только крепнет.

В свое время Сати признавалась, что ей просто необходимо время, которое она могла бы проводить наедине с собой. Поэтому формат отношений, когда муж и жена живут отдельно, паре более чем подходит. Однако исполнительница не отрицает, что им с мужем придется где-нибудь осесть вместе, если в семье родится малыш.

Игорь и Ольга Крутые

Игорь и Ольга Крутые зарегистрировали свои отношения больше 25 лет назад. При этом супруга Игоря Яковлевича живет и работает в США, а он проводит много времени в российской столице, на которой у него подвязаны почти все дела. Если поначалу Крутым с трудом удавалось переносить разлуку, то с годами долгие ожидания встречи и свидания в самолетах вошли в привычку.

Александр Панайотов и Екатерина Коренева

Летом прошлого года Александр Панайотов и его супруга Екатерина Коренева удивили поклонников неожиданным признанием в беседе с “Дни.ру”. Как оказалось, пара живет на две квартиры и встречается только по ночам.

Екатерина рассказала, что раньше они с мужем уживались на ее жилплощади. Все изменилось, когда у пары появилась еще одна – буквально в 200 шагах от первой. С тех пор супруги расходятся по разным квартирам, чтобы решить свои дела, и воссоединяются только ночью.