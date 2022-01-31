 

Зеленского ждут в парламенте на открытии 7-й сессии IX созыва Верховной Рады Украины – Стефанчук

31.01.2022, 13:08, Новости дня
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Об этом в ходе заседания согласительного совета 31 января рассказал глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Завтра у нас состоится открытие очередной, 7-й, сессии Верховной Рады, IX созыва… Мы направили письма всем: и президенту Украины, и другим лицам, которые в соответствии с регламентом приглашаются на открытие сессии”, – сказал спикер парламента.

Стефанчук отметил, что 1 февраля состоится пленарное заседание парламента, а со 2-го по 4 февраля, согласно принятому календарному плану, нардепы будут работать в комитетах.

Контекст:

Верховная Рада в 2021 году ушла на зимние каникулы 17 декабря. Тогда календарный план тоже изменили и пленарных заседаний не было пять недель – до 24 января 2022 года. Эти каникулы были самыми длинными за 10 лет, отмечали в Комитете избирателей Украины.

Стефанчук сообщил 31 января, что COVID-19 болеют более 100 нардепов и сотрудников аппарата Верховной Рады.

Из-за всплеска заболеваемости коронавирусной инфекцией, Рада 27 января отказалась от ряда сессионных заседаний. В частности, всю вторую неделю – с 8-го по 11 февраля сессионных заседаний не будет, вместо этого запланированы заседания парламентских комитетов, временных следственных и специальных комиссий, а также депутатских фракций.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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