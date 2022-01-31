“У меня есть киска”. Актриса студии “Квартал 95” Сопонару снялась в откровенном декольте и с рукой между ног

Сопонару показала свою кошку. “У меня есть киска”, – написала она, отвечая на вопрос “У тебя есть котик?”. Актриса разместила снимок, на котором запечатлена в сильно декольтированном платье и с кошкой на руках.

Фото: irinasoponaru / Instagram

Сопонару также ответила на вопрос “Что важнее – бюст или попа?”. По мнению актрисы, самое важное – мозги и душа. Она опубликовала селфи в желтом топе, обнажающем зону декольте.



Фото: irinasoponaru / Instagram

Сопонару предложила и далее задавать ей вопросы и обнародовала фото, на котором запечатлена на берегу моря. Актриса позировала на корточках, опустив руку между ног. На фото запечатлены ее голые бедра.

Фото: irinasoponaru / Instagram

Контекст:

Ирина Сопонару родилась 22 октября 1986 года в Черновцах.

Она участвовала в комедийных проектах “Країна У”, “Однажды под Полтавой”, “Лига смеха”, “Игры приколов”. Является актрисой проекта студии “Квартал 95” – “Женского квартала”, который выходит на “1+1”. Представляет собой концертное юмористическое и музыкальное шоу с участием 14 актрис оригинального жанра.

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