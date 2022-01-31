Ксения Собчак рассказала, что не против пластики, если она сделана «грамотно»

Ксения Собчак не любит говорить о собственных секретах красоты, но пояснила все о пластических операциях. Ведущая призналась, что не против пластики, если ее делают «грамотно».

В социальной сети Instagram один поклонник ведущей написал, что все ее принимают такой, какая она есть. Ксения Собчак ответила, что «пока не делала эстетических операций», но не против хирургических вмешательств для улучшений внешнего вида. Она считает, что тут нет ничего страшного, если это необходимо пациенту и доктора проведут процедуру правильно.

Напомним, что не так давно Ксения Собчак признается, что проводит консультации знаменитым друзьям на тему реакций на хейтеров. Журналистка сообщает, что ей наплевать на такие комментарии. Она отмечает, что самооценку человека и силу его характера определяют тем, что он свободен от чужого мнения.

Источник: www.popcornnews.ru