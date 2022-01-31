Овнам пора отпустить обиду: Таро-прогноз на февраль 2022 года для всех знаков зодиака

На пороге второй месяц наступившего года, и хочется, чтобы он стал успешным. Вот прогноз по картам Таро на февраль 2022-го для представителей всех знаков зодиака, который поможет выбрать правильную дорогу к реализации планов и исполнению мечтаний.

Овен

Вы находитесь в состоянии обиды, когда старые раны не позволяют вам двигаться вперед, о чем говорит карта король кубков. Возможно, это связано с личными отношениями или работой, когда вы не получили желаемого или появились люди, которые смогли не оправдать ваших ожиданий. Разочарование является очень сильным и разрушительным чувством, поэтому вам следует выбрать другую тактику. Четверка и пятерка пентаклей – совет отпустить обиды. Посмотрите на ситуацию глазами другого человека (или рассмотрите обстоятельства, которые стали причиной вашей неудовлетворенности). Как только вы решите этот вопрос для себя, все сразу изменится к лучшему.

Телец

Карта “Суд” свидетельствует о том, что вам пришлось соперничать и конкурировать с человеком, который, возможно, использовал для этого нечестные методы борьбы. А может, вы сами старались обойти соперника, нажимая на его болевые точки. Эта ситуация заставила вас потратить много сил и энергии, однако позитивного исхода вы так и не дождались. Тройка мечей говорит о том, что сейчас все постепенно налаживается, однако оставлять ситуацию в таком состоянии карты не рекомендуют. Вам необходимо все выяснить до конца. Обязательно поговорите с человеком, узнайте его точку зрения, мотивы, выслушайте аргументы. Семерка жезлов – совет стараться меньше говорить и больше слушать. Это поможет вам зарыть топор войны и наладить отношения.

Близнецы

Вашей сильной стороной является умение быть креативным и оригинальным. Восьмерка мечей говорит о том, что вам надоели старые дела и увлечения, поэтому вы хотели бы что-то изменить. Смело находите новые решения, не бойтесь отказываться от того, что не доставляет вам удовольствие, и находите то, от чего вы будете в восторге. Любые проблемы вы сможете решить довольно легко, если используете свой неординарный подход. Об этом говорит восьмерка жезлов. Сейчас вам предоставляется возможность сделать жизнь веселой и радостной, постарайтесь ею воспользоваться. В раскладе выпала семерка кубков, поэтому относитесь ко всему по-философски, рассматривайте любую ситуацию или перемены в позитивном ключе.

Рак

Шестерка мечей – наверняка вас беспокоит какая-то тайна или ситуация, которая вам пока не ясна. Предоставляется возможность все узнать, затем все проанализировать и сделать выводы на будущее. Не факт, что правда будет для вас приятной. Однако однозначно она станет вам полезной. Туз мечей свидетельствует о том, что подходит к концу какой-то этап вашей жизни. Это не будет вами переживаться слишком болезненно, поскольку вы уже морально готовы к переменам. Что бы вы ни узнали, знайте об окончании плохого периода, предстоящие перемены будут счастливыми, о чем свидетельствует карта “Жрица”.

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Лев

На повестке этого месяца находится личная жизнь, о чем говорит карта рыцарь кубков. Вы будете поглощены вопросами отношений, и вас ждут позитивные перемены в этом направлении. Возможно, они выйдут на новый, более качественный уровень или вам предстоит судьбоносная встреча. Карта рыцарь пентаклей подсказывает, что возможно какое-то соперничество. Либо вы будете втянуты в любовный треугольник, либо на ваше сердце претендуют два человека, и вам предстоит выбор. В любом случае постарайтесь выяснять все отношения вовремя, избегайте эмоциональности, не бойтесь конфликтов. Согласно десятке кубков, если вы будете держать себя в руках и помнить об умеренности в проявлении эмоций, недопонимания и ссор можно будет легко избежать (вы найдете компромисс, который поможет все уладить).

Дева

Пятерка жезлов свидетельствует: сейчас вы находитесь в несколько сложной ситуации, которая кажется вам неразрешимой. Не стоит печалиться, перемены были необходимы, и вы к ним морально уже готовы. Ситуация разрешится вполне мирно и благополучно, перемены будут счастливыми, поскольку все плохое рано или поздно проходит, а непонятное становится понятным и очевидным. Об этом говорит карта десятка пентаклей. В ваших силах все изменить к лучшему, нужен всего лишь позитивный настрой, активность и ваша искренняя заинтересованность. Совет по карте “Звезда”: мечтайте о прекрасном будущем, стройте долгосрочные планы и приступайте к их реализации, все получится даже лучше, чем вы предполагали.

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Весы

Десятка мечей предрекает решающий и даже несколько драматический месяц. Карта рыцарь жезлов подсказывает, что грядут какие-то события или откровения, которые вас могут даже шокировать. Однако не стоит паниковать, поскольку вы внутренне уже были готовы к этим изменениям и даже ждали, когда они наконец произойдут. Теперь вы свободны, поэтому можете управлять этой свободой по своему усмотрению. Выходите из зоны комфорта, отправляйтесь в путешествие, делайте то, чего раньше себе не позволяли. Вы на пороге счастливых перемен (об этом говорит карта “Башня”), а нести туда все плохое и изжившее себя не имеет смысла. Лучше отправиться туда без груза проблем и попробовать что-то новое, оригинальное и креативное, чтобы разнообразить вашу жизнь и сделать ее лучше.

Скорпион

Пятерка мечей – свидетельство того, что вы давно с кем-то или с чем-то боретесь и уже прилично от этого устали. Противостояние (даже если оно не явное) выбило вас из сил и заставило находиться в состоянии дискомфорта, о чем говорит шестерка жезлов. Не переживайте, вы выйдете из ситуации победителем, но только при условии, что посмотрите на нее под другим ракурсом, а именно обернете все в шутку. Совет по карте тройка кубков: поговорите по душам со своим обидчиком или соперником или сами для себя решите, что больше не станете печалиться и требовать от жизни очень многого. Визави (если он существует) увидит ваши доброжелательные посылы и с удовольствием включится в игру веселого перемирия.

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Стрелец

Карта “Дьявол” говорит о наличии в вас внутренних демонов или вашем дискомфортном состоянии, которое не дает вам покоя и возможности двигаться дальше. Вы либо занимаетесь не тем, чем хотели бы, либо находитесь в токсичных отношениях, либо есть то, что очень сильно вас тяготит и ограничивает свободу. Совет по карте туз мечей: продумайте все до мелочей, составьте план «хирургического вмешательства», чтобы избавиться от всего негативного раз и навсегда. Не факт, что вы сумеете это побороть очень быстро, возможно, понадобится не один, а несколько месяцев, о чем свидетельствует тройка мечей. Однако это того стоит, поэтому начинайте прямо сейчас.

Козерог

Вы начинаете мечтать о глобальных переменах, согласно карте “Мир”. Например, это может быть переезд на другое место жительства или покупка нового дома (переход на новую должность). И это не просто мечты, а реальные планы кардинально изменить свою жизнь к лучшему. Вы на правильном пути, о чем говорит карта рыцарь кубков, поэтому сосредоточьте все силы на том, чтобы все тщательно продумать. Вы умеете хорошо работать, являетесь практичным и экономным человеком, который действительно достоин всего самого наилучшего в жизни. Вы настроены на долгосрочную перспективу, и это правильно, поскольку подготовка и сами перемены могут занять довольно много времени, о чем говорит карта семерка пентаклей.

Водолей

Согласно девятке жезлов, в последнее время вы ощущали неприятное давление со стороны некоторых людей (или человека). Вы были удивлены, когда узнали, что вас не все любят или относятся без должного уважения. Вас невзлюбили и обвинили несправедливо, о чем говорит выпавшая семерка мечей.

Совет по карте “Справедливость”: не огорчайтесь и не предпринимайте ничего кардинально меняющего все ваши планы. Проанализируйте ситуацию и ждите хороших перемен. Справедливость восторжествует, вы победите, все плохое уже позади, остались лишь небольшие разногласия, которые прекратятся к концу февраля.

Рыбы

Первая половина месяца будет посвящена отдыху, о чем говорит карта “Колесница”. Вы почувствовали необходимость в том, чтобы восстановить силы, поэтому будете расслабляться по полной программе, что станет для вас очень полезным.

Четверка мечей свидетельствует, что вторая половина месяца будет насыщена множеством событий и попыток, которые вы все время откладывали. Начинайте действовать, пробуйте свои силы, станьте более напористыми и целеустремленными. Хорошие перемены не за горами, поэтому сейчас в ваших силах все изменить к лучшему, о чем говорит карта король пентаклей.