Выполнявшие задачи в море корабли Балтфлота из-за шторма вернули на базу

Корабли Балтийского флота, выполнявшие учебно-боевые задачи в море, из-за штормового ветра, скорость которого достигала 28 м/с, возвращены в места базирования, сообщила пресс-служба флота.

Как отмечается, в течение последних суток в Балтийском море бушевал шторм, сила ветра составляла до 28 м/с, волнение моря достигало 5 баллов, высота волн на побережье превышала 4,5 метров.

«Все корабли и суда Балтийского флота встретили надвигающийся шторм на штатных местах стоянки. Корабли, выполнявшие задачи в акватории Балтийского моря, были заранее оповещены о надвигающемся шторме и возвращены в базу», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Уточняется, что на основании прогноза, представленного гидрометеорологическим центром Балтийского флота, был откорректирован план боевой подготовки соединений и частей флота, изменены условия стоянки кораблей на причальных сооружениях с учетом силы и направления ветра, назначены и подготовлены к немедленной работе буксиры.

Согласно инструкциям, была усилена дежурно-вахтенная служба, произведена герметизация кораблей и закреплено по-штормовому оборудование верхних палуб, аварийные партии были приведены в повышенную боевую готовность.

«По оценке командования, силы флота оказались своевременно подготовлены к удару стихии. Штормовая погода не повлияла на боеготовность соединений и воинских частей Балтийского флота, дежурные силы флота несли службу в штатном режиме», – подчеркнули в пресс-службе.

Ранее в понедельник корабли ЧФ вернулись в порты после учений.