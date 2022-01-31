Экс-сотрудник метро Москвы сознался в убийстве и расчленении жены

Бывший глава Центрального района Новокузнецка и экс-сотрудник Московского метрополитена Александр Попов сознался в убийстве и расчленении собственной супруги, сообщают СМИ.

Мужчина несколько месяцев вел соцсети покойной, чтобы сбить с толку следствие, информирует «Тайга.Инфо».

Он публиковал от ее имени посты о зарубежных путешествиях. По этой «версии событий», женщина якобы заболела коронавирусом в госпитале в ЮАР.

Правоохранители установили, что жена Попова не уезжала из России, а в день пропажи телефон был у ее мужа. Попов написал явку с повинной, и сообщил, что они поссорились, тогда он убил ее, расчленил и выбросил в реку.

По данным «Эхо Москвы», мужчина также работал заместителем начальника по договорной работе в Московском метрополитене.

Ранее в Крыму местный житель во время ссоры в новогоднюю ночь ударил жену, после чего она потеряла сознание. После этого мужчина расчленил супругу живой.