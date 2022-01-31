 

“Титьки классные”, “Сочная! Огонь”. Седокова снялась в “голом” купальнике

31.01.2022, 12:22, Новости дня
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“Текущее настроение”, – отметила она в хэштеге.

Певица предстала в так называемом “голом” купальнике, цвет которого сливается с тоном ее кожи. Седокова выбрала модель с открытым бюстгальтером, демонстрирующим грудь, и плавками, подчеркивающими бедра. 

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Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

“Титьки классные”, – прокомментировал подписчик igorrastropkin.

“Сочная! Огонь”, – написала _valeria_zu.

Контекст:

С 2002-го по 2004 год Анна Седокова была солисткой украинской группы “ВИА Гра”. После ухода из коллектива она находилась в декрете. В апреле 2006 года певица начала сольную карьеру: под псевдонимом Аннабель выпустила клип на песню “Мое сердце”. 

Всего в дискографии Седоковой пять сольных студийных альбомов. Она живет в РФ и США, а работает в России.

В сентябре 2020 года Седокова вышла замуж за латвийского баскетболиста Яниса Тимму. Певица старше его на десять лет.

У певицы трое детей: две дочери – Алина и Моника и сын Гектор. Алина – дочь певицы от первого брака с белорусским футболистом, экс-капитаном киевского “Динамо” Валентином Белькевичем – родилась 8 декабря 2004 года. Дочь Монику Седокова родила от бизнесмена Максима Чернявского в июле 2011 года, сына Гектора (2017) – от российского бизнесмена Артема Комарова.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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